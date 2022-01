A Titia Brilhos chegou com flashs e dicas babado para você nosso leitor

-------- Continua depois da Publicidade--------

Podcast em Alta

O jornalista e meu amigo Williams França está no ar com o podcast mais badalado do estado do Acre , com uma média de 8 a 13 mil visualizações na hora do programa que vai ao ar tanto pelo YouTube como Facebook com conteúdos incríveis desde utilidade pública ao entretenimento.

Recomendo assisti-lo.



Foto 1 : Williams está tirando o sono de muito gente com seu podscat e sua lista de convidados.

Empreendedora de Sucesso

Quem está fazendo maior sucesso e vem brindando os louros é Alda Moreno franqueada cacau show. A empresária acabou de inaugurar uma extensão da cacau show de Epitáciolandia no bosque atrás do pronto socorro de Rio Branco. Com estacionamento amplo , atendimento personalizado a cacau show do bosque aguarda você para se deliciar com os melhores chocolates, lembrando que temos todas as sextas mesa de degustação. Quer mais? Vem conhecer nossa loja atrás do PS e se cadastrar e ganhar descontos incríveis em qualquer loja cacau show pelo Brasil.



Foto 2: Alda Moreno uma empreendedora de Sucesso no Acre

Mesa e Sabores

Ultimamente venho curtindo a página do mestre da mesa posta Ney Martins ,que além de levar arte para mesa sabe como ninguém levar sabores incríveis. Martins teve uma participação especial em reality gourmet o BAKE OFF BRASIL onde apresentou sabores marcantes.



Foto 3 : Ney Martins está fazendo maior sucesso com suas consultorias de Table Decor e louças.

Lentes do Sucesso

A fotógrafa Ana Janssen está com a sua agenda disponível para 2022, e você que deseja fazer seu book de grávida, pré casamento, formatura, debut a fotógrafa está com pacotes incríveis e se for meu seguidor ou leitor terá um desconto incrível.

Recomendo está fotógrafa que tem trabalhos incríveis



Foto 4 : Ana Janssen uma fotógrafa com toque de sensualidade na arte.

Cerveja Altaneira

Altaneira é a cerveja artesanal que mais faz sucesso nos lugares badalados de Rio Branco. Tive a satisfação de degustar essa cerveja a convite do mestre cervejeiro Daniel Izidro que também me convidou para conhecer a fábrica . Aguardem que em breve vamos ter um material dessa fábrica que produz a melhor cerveja do estado.



Foto 5: O mestre cervejeiro Daniel é só alegria com o sucesso da Altaneira.

Sucesso no escurinho

As línguas não param quando o assunto é ela Alex Thomas , a Web colunista que incomoda uma minoria vem movimento sua rede social com o quadro “no escurinho com Alex” , o quadro onde todos interagem com o Web colunista e apresentador traz diversos conteúdos e fofocas que tanto amamos.

Alex traz também uma forma diferente de apresentar seu material na sua rede social, sempre com uma sonorização , legendas e uma publi bem feita e elaborada.

Quer mais?

Segue a venenosa.



Foto 6 : Alex Thomaz traz conteúdo irreverente e útil para os internautas sem cansar com mesmices.

Ótica Mordena

Zayra Ayache traz para você papai e mamãe uma promoção incrível de volta as aulas . A ótica Mordena sempre pensando em você ,traz modelos que vão deixar seu baby lindo e confortável na volta as aulas e sem falar nos preços promocionais para as crianças .

Curtiu?

Traga sua receita e venha para Mordena.



Foto 7: Ótica Mordena está no ritmo volta as aulas