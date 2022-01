-------- Continua depois da Publicidade--------

A fila andou! Sthefane Matos é vista aos beijos com médico bonitão após fim de noivado durante A Fazenda 13; Veja mais

Parece que a fila andou para Sthefane Matos. A musa, que teve o fim do seu noivado com Victor Igoh anunciado durante o fim de A Fazenda 13, após sua aproximação com Dynho Alves, foi vista aos beijos com um médico bonitão no show de Gusttavo Lima.

Tudo aconteceu durante um show do embaixador em Pipa, no RN. Logo, as fotos viralizaram e a internet descobriu que o bonitão que estava aos beijos com Sthe Matos se tratava do médico chamado Lucas Pereira.

Apesar de alguns internautas já estarem “shippando” Sthefane Matos e Lucas Pereira, a influenciadora já deixou claro que pretende continuar solteira por um bom tempo após o fim polêmico do seu noivado.

“Passei a vida toda ligada a alguém. Agora quero viver pra mim, me curtir, e aproveitar o máximo da vida”, respondeu Sthe Matos em uma caixinha de perguntas.

Ex-peões se mostram abalados em festa de A Fazenda 13 após saberem dos términos; Relembre

Não foi apenas a esperada Cabine de Descompressão que não aconteceu após a eliminação de Dynho Alves e Sthe Matos. Não teve também descontração e animação total na festa que marcou a conquista do Top 4 no reality rural. Os dois peões eliminados na segunda roça especial ficaram sabendo do fim de seus relacionamentos, por conta da aproximação que tiveram no programa e, apenas por questões contratuais, estiveram na última festa do programa, na madrugada desta quarta-feira, 15 de Dezembro.

Muito abalados – Sthe Matos chorou todo o tempo – eles receberam apoio dos ex-colegas de jogo, mas não deixaram a tristeza de lado. Gui Araújo foi um dos ex-peões que mais conversou com Dynho Alves, que permaneceu calado. O ex-MTV disse ao dançarino que muitas situações que aconteceram no confinamento acabaram sendo distorcidas durante a exibição ao público.