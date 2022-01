-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Naiara Azevedo está passando provavelmente por momentos de crise no BBB22 e surpreendeu ao cair no choro no programa da Globo

Naiara Azevedo surpreendeu logo quando chegou no BBB22 com sua personalidade pra lá de forte e suas exigências, como ter a cama de um dos participantes (o que revoltou o pessoal do Pipoca). Ao longo dos últimos dias, ela vem tendo algumas conversas com alguns participantes e acabou caindo no choro em momentos.

É que Naiara acha que pode estar incomodando alguns participantes, tendo sido amparada em alguns momentos por Laís Caldas, Brunna Gonçalvez e Vyni. Os membros do Pipoca e a namorada de Ludmilla afirmaram que a dona do hit 50 Reais deveria se preocupar menos em agradar as pessoas no reality-show.

Naiara Azevedo em crise após cancelamento

Naiara Azevedo continuou chorando e falou aos colegas que a questão não é agradar e sim ter medo de incomodar os colegas. “É uma coisa muito doida, porque eu sempre resolvi tudo sozinha, então eu tenho esse sentimento de autossuficiência, eu quero me desfazer dele, está me incomodando, inclusive agora”, disse ela.

Estou incomodada por estar incomodando vocês”, disse ela, que continuou chorando e gerou comoção em algumas pessoas nas redes sociais, que apontaram que Naiara Azevedo estaria passando por uma crise de ansiedade. “Naiara não está forçando, ou querendo aparecer, crise de ansiedade é horrível”, disse uma fã.

O choro da cantora dividiu opiniões

Outras pessoas, pelo contrário, apontaram que Naiara Azevedo está forçando com o seu choro e inclusive com suas orações no reality-show, por saber que a população brasileira é cristã e bastante tradicional e que isso poderia agradar o público. Ou seja, enquanto desagrada os seus colegas, ela jogaria com o exterior.