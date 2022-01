60 crianças receberam vacinas vencidas da Pfizer contra a Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cerca de 60 crianças na Paraíba receberam equivocadamente vacinas contra a Covid-19 da Pfizer vencidas e de adultos. O caso ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Lucena, na região metropolitana de João Pessoa.

A informação foi confirmada pelo secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, no domingo (16).

Segundo ele, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), está trabalhando na identificação de todas as crianças que foram vacinadas equivocadamente.

Além disso, estão realizando o monitoramento por meio de contato direto ou telefone, com os pais ou responsáveis legais, já que as vacinas estavam vencidas.

Ainda de acordo com o secretário, “o que será apurado pelo Ministério Público Federal é se foi um erro ou uma atitude deliberada da auxiliar de enfermagem, que inclusive já foi afastada”.

Geraldo disse ainda que o MPF deve ouvir, nesta semana, a técnica de enfermagem, acusada de aplicar as vacinas de forma incorreta, em crianças de 5 a 11 anos.

O MPF investiga o caso após ter recebido denúncias referente a imunização inadequada de crianças na cidade de Lucena.

Em entrevista à CNN Brasil no sábado (16), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que acompanha o caso. “Por isso, é importante ter cautela na aplicação das doses. O Ministério da Saúde acompanha todos os eventos adversos relacionados com as vacinas contra a Covid-19“, afirmou.

Quem também se manifestou sobre o ocorrido foi a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa informou à CNN que “aguarda a apuração das circunstâncias da vacinação que está em curso pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS). Somente após, a Agência poderá avaliar ações”.