Mergulhadores iniciam buscas por família desaparecida após naufrágio

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou na manhã desta quinta-feira, 13, que mergulhadores foram enviados ao município de Nova Olinda do Norte, a 132 km de Manaus, para iniciar as buscas por seis pessoas que estão desaparecidas após naufrágio no Rio Madeira.

De acordo com os bombeiros, a corporação foi informada sobre a ocorrência por volta das 17h de quarta-feira, 12, e providenciou uma equipe para se deslocar até o município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, vizinhos informaram que a embarcação era pequena e levava três adultos e três crianças, quando naufragou na Comunidade do Laguinho, na calha do Rio Madeira, em Nova Olinda do Norte.

A equipe de mergulhadores se deslocou às 6h desta quinta, na tentativa de resgatar algum sobrevivente. Ainda não há informações de nomes e idade das vítimas.

Segundo informações da Prefeitura de Nova Olinda do Norte, o tempo estava com ventania e banzeiro muito forte o que pode ter levado a embarcação a afundar.

Fonte: Portal Norte de Notícias