Influencer é agredida pelo ex na frente do filho de 10 meses; vídeo

Rio de Janeiro – A influencer digital Milena Peixoto divulgou, na noite de domingo (9/1), vídeos que mostram a agressão sofrida em frente ao filho de dez meses e dos avós. Nas imagens, Wenderson Albuquerque agride a ex-companheira no meio da rua.

Em suas redes sociais, com mais de 260 mil seguidores, Milena afirmou que terminou o relacionamento depois que descobriu uma traição. Wenderson, então, foi de Bodocó a Granito, ambas cidades de Pernambuco, cerca de 42,5 quilômetros de distância uma da outra, atrás da ex.

“Ele me bateu na frente de meus avós e meu filho. Meu filho e meus avós desesperados e ele não parava. Meus avós são idosos, com problema de saúde e meu filho é um bebê de colo de dez meses. Foram quatro anos de relacionamento e daí aconteceu essa traição. Decidi falar umas verdades aqui para a amante”, contou a jovem estudante.

Milena afirmou ter prestado queixa contra o agressor, após a realização do exame de corpo de delito. Nos vídeos gravados, a influencer mostra que perdeu muito cabelo, que foi arrancado pelo agressor.

“Ele achou ruim e saiu de Bodocó, outra cidade. Tinha meia hora para pensar no que ia fazer. Invadiu a minha casa. Foi diretamente para o meu quarto, fechou a porta e disse, ‘se você não apagar o que você postou, vou dar em você’. Não deu tempo nem de responder e ele foi pegando meu cabelo”, contou a jovem.

Marcas no corpo

Com a legenda “não vamos nos calar”, a jovem divulgou os hematomas que ficaram pelo seu corpo após a agressão de Wenderson, dentre os locais mais afetados, estão braços e pernas.

“Foi arrancando um tufo de cabelo e me jogou no chão. Meu filho chorando muito e ele não parava. Ele pegou o nosso filho no braço e bateu em mim com ele no braço. Saiu com ele para a rua e eu fui atrás com uma faca. Quando ele viu que eu ia riscar o carro dele, ele veio para cima de mim, pegou a faca, me pegou pelos cabelos e me arrastou pelo asfalto. Eu louca para bater nele e ninguém deixava… Enfiei o dedo no olho dele. Ele merecia mais. Tinha um monte de gente vendo e ninguém veio separar. Só a minha família. Parem de achar que em briga de homem e mulher não se intromete. Se eu estivesse sozinha em casa, ele teria me matado”, relatou.

Na manhã desta segunda-feira (10/1), Milena agradeceu o apoio das pessoas. Para ela, a divulgação do material é uma maneira de incentivar mais mulheres a denunciarem casos de violência doméstica e relacionamentos abusivos.

“Hoje amanheci totalmente dolorida, sem conseguir mexer nem o pescoço, pelo murro que ele tinha me dado. Parecia que um caminhão passou por cima de mim. Os arranhões da perna e do braço estão ardendo bem menos, consigo tomar banho. Não esperava que fosse repercutir tanto. Saibam vocês mulheres, que passam por isso também, que vocês não estão sozinhas. Tô aqui para dar apoio e esse ato de coragem que tive em me expor vai servir para que outras mulheres tenham essa atitude e não deixar debaixo dos panos. Teve gente da minha família que não queria que eu postasse”.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, denuncie. A ligação pode ser feita para o número 180, na Central de Atendimento à Mulher. O número funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

Fonte: Metrópoles