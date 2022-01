Saúde entregou mais de R$ 11 milhões em equipamentos à Unacon em 2021

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), entregou mais de R$ 11 milhões em equipamentos e materiais de consumo no último ano. Os recursos destinados à renovação do maquinário da unidade fazem parte do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioambiental do Acre (Proser), financiado pelo Banco Mundial.