Zezé Di Camargo lamenta ausência de Luciano no Natal da família

A segunda voz da dupla também não participa do documentário da Netflix que acompanha a rotina do clã sertanejo

Raquel Martins Ribeiro.

A ceia de Natal da família Camargo não foi completa. Isso porque além de ser o segundo ano sem a presença de Francisco, que morreu em novembro do ano passado, a reunião do clã sertanejo também não contou com a participação de Luciano. Em post nas redes sociais, Zezé lamentou a ausência do irmão.

“E mais um pouquinho do que foi o encontro de uma parte da nossa família. Claro que queríamos todos aqui, mas cada um tem seus compromissos e às vezes não é possível estarem todos no mesmo lugar. Bom Natal para todos”, escreveu na legenda de um vídeo no qual o cantor enaltece a mãe, Dona Helena. O jantar, inclusive, aconteceu no apartamento da matriarca em Goiânia.



Cena de É o Amor: Família Camargo Divulgação/Mauricio Santana



O Natal da Família Camargo Instagram/Reprodução



Luciano preferiu passar o Natal com a esposa Flávia Fonseca e as filhas Isabella e Helena, de 11 anos

Instagram/Reprodução



Há rumores de que Zezé Di Camargo e Luciano estejam brigados Reprodução/Instagram

Luciano foi mais discreto sobre a sua véspera de feriado. O artista publicou apenas uma foto ao lado da esposa Flávia Fonseca e as gêmeas Isabella e Helena, de 11 anos. “Feliz natal! Que Jesus possa estar cada dia mais presente em sua vida. Deus abençoe todos vocês”, desejou aos seguidores.

Um possível briga entre Zezé e Luciano vem sendo especuladas por internautas. Isso porque a segunda voz da dupla também não participa do documentário É o Amor: Família Camargo, produção da Netflix que narra o cotidiano do clã sertanejo.