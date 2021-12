Zé Neto, dupla de Cristiano, estaria com doença no pulmão por uso de cigarro eletrônico: ‘Achei que não ia conseguir’

-------- Continua depois da Publicidade--------

As informações foram divulgadas pelo programa Balanço Geral, transmitido pela Record TV.

Informações preliminarmente divulgadas pelo programa Balanço Geral, transmitido pela Record TV, indicam que o cantor sertanejo Zé Neto, que forma dupla com Cristiano, estaria lutando contra uma doença em seus pulmões. A publicação afirma que vídeos circulantes pelas redes sociais mostrariam o artista agradecendo a sua equipe de produção após a gravação de um novo trabalho, apresentando um forte desabafo em virtude dos problemas de saúde.

Cigarro eletrônico teria causado problema em Zé Neto, dupla de Cristiano

A doença especulada pela referida fonte, a qual não teve o nome especificado, teria sido causada pelo uso de cigarros eletrônicos, artefatos que têm se tornado famoso entre jovens, os quais representam sérios riscos para a saúde humana.

Em um dos trechos do vídeo, Zé Neto teria sido acometido por uma profunda emoção no instante em que desabafava a respeito dos desafios em gravar o projeto, muito embora estivesse com a saúde comprometida.

“Quero agradecer pelo apoio da gravação de um novo trabalho, achei que não ia conseguir porque não é segredo pra ninguém que eu estou com uma doença nos pulmões e achei que não conseguiria, mais Deus ajudou… e deu tudo certo”, teria declarado o cantor sertanejo, que no momento está com 31 anos de idade.

Até o momento, não há nenhum pronunciamento oficial por parte da assessoria de imprensa da dupla sertaneja a respeito dos rumores. Zé Neto e Cristiano formam uma parceria de enorme sucesso no cenário artístico brasileiro, compondo repertórios aclamados pelo público.