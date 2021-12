Zé Neto, após focos de vidro no pulmão, descobre nova doença e cancela shows: “Conto com a oração de todos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sertanejo está no momento mais difícil da sua vida

Nos últimos dias, o cantor Zé Neto tem dado um tremendo susto em seus fãs. Ele que faz dupla com Cristiano, estava realizando tratamento médico depois que foi diagnosticado com foco de vidro em seu pulmão. O problema teria sido provocado pelo uso de cigarro eletrônico.

Os fãs ficaram aliviados depois que receberam a notícia de que a doença no pulmão de Zé Neto tinha sido curada, porém, logo após sofreram um novo susto.

Neste domingo (26), por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da dupla sertaneja, os fãs do cantor receberam uma nova triste notícia, de que os shows de Zé Neto e Cristiano estão cancelados até o dia 09 de janeiro, por conta de um novo problema de saúde que foi descoberto.

No comunicado, a assessoria do cantor informa que foi detectado monilíase oral, um fungo, no cantor. A causa da doença foi a quantidade de corticoides que o mesmo fez uso recentemente para tratar o problema no pulmão.

Eles informaram que o artista já está sendo medicado para tratar o novo problema de saúde, e que terá que se manter em repouso no período mencionado dos shows cancelados.

Ainda segundo o comunicado, Zé Neto está em sua casa, pois, não há necessidade de internação. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Wandervan Azevedo, médico particular do famoso.

CANTOR SE MANIFESTOU

Na legenda da publicação, o sertanejo pediu: “Conto com a oração de todos vocês”. Zé Neto ainda agradeceu o carinho e compreensão dos seguidores e disse que logo estará de volta, aos pouco, para continuar fazendo o que mais ama na vida.