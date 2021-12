Youtuber encontra carro em rio com corpos de adolescentes desaparecidos há 21 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um youtuber solucionou um mistério que já durava mais de duas décadas na cidade norte-americana de Sparta, no Tennessee, ao encontrar o corpo de dois jovens desaparecidos desde 2000.

Jeremy Sides é mergulhador, veterano da Marinha e dono de um canal no YouTube com 100 mil inscritos. Em um vídeo publicado há quatro dias, ele mostrou como localizou os adolescentes sob a água do rio Calfkiller.

Nas imagens, Jeremy explica ter iniciado suas investigações em novembro e decidido refazer a rota feita pelos adolescentes Erin Foster e Jeremy Bechtel na noite do desaparecimento, em 3 de abril de 2000.

O casal havia sido visto pela última vez no veículo de Jeremy e havia rumores sobre uma possível queda no rio. Com tecnologia avançada, Jeremy localiza o carro e mergulha para confirmar se tratava-se, de fato, do automóvel que levava os jovens.

O próprio youtuber constata que a placa comprovava a informação. “Estou sem palavras, estou muito feliz de tê-los encontrado. Estou apenas muito triste que eles tenham acabado assim”, diz durante o vídeo.

Comunidade aliviada

Os restos mortais encontrados no veículo ainda passariam por exame de DNA para comprovação das identidades. De toda a forma, a descoberta de Jeremy foi celebrada por toda a comunidade de Sparta.

“O xerife da cidade… A primeira coisa que ele fez foi me abraçar, sem dizer sequer uma palavra. Porque ele estava ativamente na busca por esses garotos desde 2000”, contou o youtuber.