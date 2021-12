Xuxa encontra ex-ator mirim da famosa cena erótica em Amor, Estranho Amor; veja foto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Xuxa Meneghel reencontrou o ex-ator mirim Marcelo Ribeiro, que contracenou com ela em uma cena erótica de Amor, Estranho Amor (1982). Na época, a apresentadora tinha 19 anos, e Ribeiro tinha 12. A cena gerou repercussão por ter sido feita com um ator menor de idade e deu origem a acusações de pedofilia e pornografia.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o reencontro foi promovido por Pedro Bial, que está à frente de um docuumentário sobre a loira para o Globoplay, em parceria com a Endemol. O jornalista já havia reunido Xuxa e Marlene Matos, que foi agente dela; as duas tiveram um rompimento conturbado.

A cena erótica entre Ribeiro e Xuxa no longa deu o que falar, e a apresentadora foi acusada de pedofilia. Ela passou anos na Justiça tentando impedir que o filme fosse distribuído em fitas de vídeo após sair de cartaz dos cinemas. Recentemente, a obra foi exibida no Canal Brasil.

Nomes como Tarcísio Meira e Vera Fisher também estiveram no elenco da produção, mas não foram tão impactados quanto a mãe de Sasha Meneghel e o ex-ator mirim, que fez duas pausas de dez anos em sua carreira artística. Em 2007, Ribiro estrelou um filme pornográfico chamado Estranho Amor, esse foi seu último trabalho como ator. Quase 40 anos após a gravação do filme, Xuxa e Marcelo assistiram juntos à cena, ao lado de Bial, para comentarem a sequência no documentário.