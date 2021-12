Xuxa causa polêmica ao revelar que teria um relacionamento com outra mulher

-------- Continua depois da Publicidade--------

Xuxa não tem papas na língua e é sempre sincera quando dá entrevistas. Agora, para uma matéria especial da revista ‘Caras’, a musa confessou que vê a possibilidade de um dia ter um relacionamento homoafetivo.

Para a estrela, toda forma de amor é válida e, por isso, ela não se limita à opção, caso seu relacionamento com Juno não dê certo e ela se interesse por outra mulher.

“Não digo que não nunca. Não acho difícil disso acontecer. Porque acredito no amor entre as pessoas, e sei que se eu amasse uma mulher, todos os que me amam verão isso como algo muito mais natural, como deveria ser com todos”, explicou a estrela.

A loira, que está prestes a completar 59 anos, também falou sobre sua relação com a aparência, conforme vem envelhecendo.

“Nesse momento, gosto das minhas rugas, mas ver o meu pescoço sem colágeno é muito feio (…) Mesmo assim ainda fico incomodada com a estupidez de algumas pessoas que acreditam que a velhice não vem para todos”, completou a rainha dos baixinhos.