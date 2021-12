Xanddy interrompe show após gestos obscenos de secretário: ‘Isso é postura?’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O cantor Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, parou de cantar uma música, em um show na cidade de Itacaré, no sul da Bahia, e pediu respeito a um homem, que segundo o artista, fazia gestos obscenos na direção dele. O momento foi registrado por fãs e viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu no sábado (18), quando o cantor cantava a música “Churrasco”. As imagens mostram que Xanddy foi para o fundo do palco e conversou com um homem, que, de acordo com ele, seria o secretário de comunicação da cidade, Ed Camargo.

“Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Só um minutinho, gente”, disse Xanddy no fundo do palco.

“Secretário, por que o senhor estava lá de baixo fazendo gestos para mim. Isso é postura? Isso é postura? Se o senhor é secretário de comunicação, o senhor é o primeiro a ter que se dar ao respeito, rapaz”, reclamou o cantor.