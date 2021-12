Xanddy, do Harmonia do Samba, está com Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

O cantor Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, foi diagnósticado com Covid-19. Por causa disso, as apresentações da banda nas festas de réveillon serão canceladas e/ou adiadas. A informação foi divulgada em rede social do artista, na noite desta quarta (29).

“Com sintomas leves, o artista descobriu a contaminação após realizar teste RT- PCR para cumprir a agenda de shows do fim de ano, que iniciaria amanhã (30/12). Por este motivo, todas as apresentações do cantor e sua banda Harmonia do Samba, previstas para esse período, serão canceladas/adiadas”, afirmou a assessoria.

Ainda de acordo com a assessoria, Xanddy já concluiu o ciclo de vacinação contra a Covid-19, incluindo a dose de reforço.