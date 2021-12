Weverton recebe homenagem do Consulado do Palmeiras no Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

De férias em Rio Branco, no Acre, sua cidade natal, o goleiro Weverton recebeu uma homenagem do Consulado do Palmeiras no estado, no último domingo. O evento arrecadou mais de 150 kg de alimentos para ajudar pessoas carentes.

O melhor goleiro da América! 🧤 De férias em sua cidade natal, Weverton recebeu uma homenagem do nosso Consulado em Rio Branco-AC! Mais de 150 kg de alimentos foram arrecadados para ajudar pessoas carentes 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/Zw9w3hu3Cc — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) December 27, 2021



O jogador fez um registro nos stories de seu Instagram do momento em que era ovacionado pelos torcedores, que o chamaram de “melhor goleiro do Brasil”.

Em 205 jogos pelo Palmeiras, o arqueiro, que venceu a Libertadores duas vezes seguidas, conquistou também a Copa do Brasil em 2020, o Campeonato Brasileiro em 2018 e o Campeonato Paulista no último ano.

O elenco do clube alviverde está de férias. Os atletas e a comissão técnica se reapresentam no início de 2022, em janeiro, visando a preparação para o Mundial de Clubes na próxima temporada.