-------- Continua depois da Publicidade--------

Wesley Safadão reagiu com muito bom humor ao ver brincadeira exposta na plateia com o nome da ex, Mileide Mihaile

Wesley Safadão arrasa em seus shows lotados, e este não era para ser diferente dos outros, já que o cantor está acostumado com a casa sempre cheia quando se apresenta. Mas exclusivamente desta vez, o cantor foi surpreendido com a presença de sua ex-mulher, Mileide Mihaile, mãe de Yhudy, filho mais velho do cantor.

Em video que está circulando na internet, um fã de Wesley Safadão chamou atenção do cantor que estava no palco se apresentando. O rapaz levantou o celular e mostrou a tela com a seguinte inscrição em alerta ao cantor: “WS (Wesley Safadão) me chama de Mileide e faz o pix”, tirando um baita sarro do cantor que paga 40 salários mínimos de pensão alimentícia à Mileide Mihaile pela criação do filho primogênito.

Wesley Safadão quando viu a mensagem, tendo que ler aos poucos, pois as letras passavam uma por uma na tela do celular do fã, até parou a apresentação para focar seu olhar na mensagem do rapaz. Quando Safadão entendeu o recado, deu muitas risadas e levou na esportiva a brincadeira.

Ex-mulher esquiva de falar do processo que move contra o cantor

Mileide Mihaile falou recentemente do processo que está movendo contra o ex-marido, Wesley Safadão. “Não falo mais sobre isso. Só falo sobre coisas boas, sobre futuro. Acho que não me agrega em nada, não me deixa feliz. Não é algo que agregue nada ao público. Estou aqui para passar alegria, amor, e tudo que há de melhor no que eu faço, no meu trabalho. Se for para estar passando algo que não seja legal, é desnecessário”, alfinetou a ex-peoa de A Fazenda 13.

Mileide Mihaile revelou que o filho Yhudy estará prestigiando o desfile dela na escola de samba da Grande Rio no camarote: “No desfile vai dar certo ele ir porque tem um lugar para a família ficar e ele estará lá dando aquele sorriso para me inspirar”, falou a mãe apaixonada pela cria.