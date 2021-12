Wanessa explode verdades sobre relação de Graciele e Zezé, após briga e tapa na cara: “Confusão”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Verdade sobre relacionamento de Wanessa com Graciele Lacerda, noiva de Zezé, é exposto pela primeira vez ao público e deixa fãs chocados

Apesar da boa convivência nos dias atuais, quem acompanha a história da família de Zezé Di Camargo sabe muito bem que nem sempre Wanessa Camargo teve uma boa relação com a madrasta Graciele Lacerda.

No entanto, ao que tudo indica, as brigas entre as duas ficaram no passado e Wanessa Camargo fez questão de deixar isso muito claro durante o documentário É o Amor, lançado pela Netflix.

A trama, que conta a relação de Zezé, Wanessa e todo o clã Camargo, mostrou um momento no qual a primogênita faz um desabafo emocionante ao falar de Zezé e a noiva, Graciele Lacerda. “Quando eu resolvi realmente ter uma relação com ela, foi muito verdadeiro. Foi muito: “eu não quero mais confusão, eu não quero mais briga”. Ela faz meu pai feliz, eu tenho que aceitar isso”, disse.

Em seguida, Wanessa Camargo contou um pouco mais sobre sua relação com o pai, Zezé Di Camargo. “Ele [Zezé] estava sempre fora e eu sentia muita falta dele, eu não entendia isso. Eu tive que questionar se eu queria realmente cantar ou orgulhar o meu pai, estar mais perto dele”, conta ela. “Eu sinto o amor dos meus pais, que eles tem por mim, mas eu preciso me libertar da necessidade de sentir esse amor deles”, afirma Wanessa.

Em outro momento do episódio, a primogênita de Zezé Di Camargo aparece conversando com a mãe, Zilu, durante uma chamada de vídeo e conta: ““Aqueles bibelôs são dela, a decoração no quarto ainda é dela, ainda tem roupas dela lá. Não é que eu queira como era antes, mas é legar poder ter momentos como os que eu tô tendo, com meu pai. Lembra ele e ela”.

ÓDIO E SENTIMENTO DE REJEIÇÃO

Por fim, foi a vez de Graciele Lacerda contar como se sentiu no começo da relação com Zezé por conta do ódio de Wanessa Camargo.

“Eu chorava muito e eu tinha que esconder isso da minha família. A maioria, ninguém sabia. E eu ajoelhava e pedia a Deus pra tirar ele da minha vida. Eu não desejei, não queria isso. Eu me questionava”, disse a noiva de Zezé emocionada.

Graciele também lamenta por ter sido apontada como culpada do fim do casamento dos pais de Wanessa. “Ele sempre teve um relacionamento que ele podia fazer fazer tudo. A palavra que machuca é dizer que eu destruí o casamento”, finalizou.

BRIGA E TAPA NA CARA

Para quem não se lembra, no começo da relação de Graciele com Zezé, durante um show do cantor, Wanessa chegou enfurecida nos bastidores e puxou Graciele Lacerda pelos cabelos.

Segundo o que foi contado pelo próprio Zezé, Graciele teria tomado um tapa na cara de Wanessa e caído no chão em seguida. O momento estremeceu a relação da família e foi uma grande polêmica na época.