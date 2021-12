Vulgo “Jamaica” é crivado de bala por pistoleiros no bairro Compensa; imagens fortes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da última terça-feira (21), um homem identificado como Rudney Aguiar, de 24 anos, mais conhecido como vulgo “Jamaica”, foi brutalmente assassinado com pelo menos 15 disparos de arma de fogo nas proximidades da rua do Porto, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações de testemunhas que preferiram não serem identificadas, vulgo “Jamaica” era conhecido por vender entorpecentes em becos e vielas do bairro. A polícia informou que homens fortemente armados com fuzis e pistolas atiraram diversas vezes contra vítima.

A hipótese do crime ter sido motivado por um possível acerto de contas com o tráfico de drogas não foi descartada. A DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros) deve investigar o caso. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar a remoção do corpo do local.