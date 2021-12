Viúva do cantor Paulinho, do Roupa Nova, está trabalhando como ambulante

-------- Continua depois da Publicidade--------

Elaine Soares Bastos , viúva de Paulo César Santos , popularmente conhecido como Paulinho , vocalista do grupo Roupa Nova , está enfrentando dificuldades financeiras desde a morte do músico , que faleceu há cerca de um ano, aos 68 anos, vítima de complicações da Covid-19 .

Elaine Soares , que é advogada e psicóloga, está desempregada e, tem passado por dificuldades financeiras, para se manter, ela começou a trabalhar como ambulante na barraquinha de uma colega pelas ruas do centro do Rio de Janeiro .

De acordo com informações do programa Balanço geral , da Record TV , a viúva moveu um processo na Justiça para comprovar que ela possuía uma relação estável com Paulinho durante mais de uma década, após ser retirada do inventário da herança sobre a divisão do patrimônio do artista por Twigg de Souza Santos e Pedro Paulo Castor dos Santos , filhos do cantor .

Pedro entrou com processo na 7ª Vara de Sucessões e Órfãos do TJRJ , no dia 16 de dezembro do ano passado, para dar entrada no inventário dos bens do vocalista. No processo, ele habilitou também a irmã, Twigg .

Segundo o noticiário, a herdeira confirmou que o inventário está instável em virtude do processo movido pela ex-madrasta.

Os ex-enteados justificaram que o casamento dos dois já havia chegado ao fim antes da morte do pai. Em contrapartida, Elaine possui um documento escrito por Paulinho que comprovam os cuidados da viúva sobre o percussionista , na época em que ele enfrentava enfisema, e posteriormente, foi diagnosticado com o novo coronavírus .

Fonte: Correio Braziliense