Viih Tube se defende de acusações de que usa drogas

Viih Tube não para! Depois de causar na Farofa da GKay e ir de taxi de São Paulo ao Rio de Janeiro para ver Lipe Ribeiro, agora ela está curtindo muito o Réveillon em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Com toda a exposição das curtições, muitas pessoas a acusaram de estar usando drogas. Uma amiga da ex-BBB recebeu pedidos para que cuidasse de Viih Tube e ela rebateu.

“O povo acha que eu estava usando droga porque estava com um pirulito na boca e uma garrafa d’água. Eu não uso droga, tenho problema no coração, se usar droga eu morro. Mas eu estava muito louca de bêbada”, esclareceu.

Fonte: Correio Braziliense