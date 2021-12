Viih Tube revela que foi estuprada e que convive com estuprador até hoje

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em seu livro que acabou de ser lançado, a youtuber conta o caso e disse que é “obrigada a conviver com que me estuprou”

A influencer e ex-BBB Viih Tube revelou em seu livro recém-lançado, “Cancelada”, que foi estuprada aos 16 anos. Ela revelou ainda que convive com o estuprador até hoje, por serem do mesmo meio profissional.

“Disse ‘não’ diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo”, afirma Viih Tube no livro.

O caso aconteceu em uma viagem, ela conheceu o homem e trocaram alguns beijos. Porém, mesmo após dizer não várias vezes, o homem continuou insistindo de forma violenta.

Na biografia, a influencer abriu seu coração e lamentou não ter tido coragem de falar sobre o assunto no passado. Ela disse que não foi à polícia por medo de não ter apoio e não conseguir provar o acontecimento. “A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece.”

“Até hoje, sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios.” finaliza a youtuber.

No livro Viih Tube conta sua trajetória, principalmente nas redes sociais, até os 20 anos, incluindo sua passagem polêmica pelo BBB 21.