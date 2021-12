Vigilante de férias no Ceará reage a assalto e é morto a tiros na frente do filho de 6 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Antônio Holanda de Moura foi abordado pelos assaltantes quando falava ao celular com a mulher e recusou entregar o aparelho para os criminosos, que atiraram contra ele no Bairro Vila Peri, em Fortaleza (Foto: Rafaela Duarte/SVM)

Um vigilante de 48 anos foi morto a tiros na frente do filho de 6 anos ao reagir a um assalto no Bairro Vila Peri, em Fortaleza, na noite de quinta-feira (16). A vítima é cearense, morava há 20 anos em São Paulo e estava de férias na capital cearense.

Conforme o irmão da vítima, que não quis informar a identidade, ele, o vigilante Antônio Holanda de Moura, o sobrinho e outras duas pessoas estavam em uma casa onde funciona um bar, no cruzamento das ruas Costa Freire com Raimundo Neri.

Segundo o parente, Antônio falava ao celular com a mulher, que está em Pernambuco visitando a família, quando foi abordado por dois criminosos em uma moto, que mandaram ele entregar o aparelho. O vigilante não quis entregar o telefone e foi baleado pelos suspeitos, que fugiram levando o objeto.

Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso, que será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1 CE