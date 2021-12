Vídeo: Vereador de Parintins, Naldo Lima agride mulher grávida durante confusão na rua; veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Parintins-Am| O Vereador de Parintins, Naldo Lima (Solidariedade), se envolve em uma confusão e agride uma mulher grávida com três tapas no rosto. A confusão aconteceu após reclamação de som alto em uma residência. (Veja o vídeo abaixo)

Segundo as informações repassadas a este portal, a briga começou após incômodo do som alto de uma residência, logo um bate boca, gritaria e violência se instalou no local, a polícia militar foi acionado para conter o ocorrido.

Mesmo com policiais a gritaria não cessou, após uma mulher desferir um tapa no rosto de outra mulher, o vereador surge indignado e agride uma mulher grávida de 5 meses com uma gestação de risco, a mulher agredida seria uma PM.

Durante o episódio de agressão, um policial atira para o alto, para conter a movimentação.

O vereador está de camisa regata cor azul. Veja o vídeo abaixo: