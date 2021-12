Vídeo: Tiroteio interrompe live de missa na internet

-------- Continua depois da Publicidade--------

A live de uma missa celebrada transmitida pela internet foi interrompida por conta de um tiroteio na noite do último domingo (19/12). A câmera continuou gravando virada para o altar e mostrou os fiéis tentando se proteger, assustados, após o som dos tiros disparados do lado de fora da igreja.

A situação aconteceu na Paróquia São João Bosco, no Benedito Bentes II, na capital alagoana, durante a homilia do padre Edinaldo Farias. Ninguém foi atingido pelos tiros dentro da igreja. Após as pessoas se tranquilizarem, o padre retoma a missa até o final.

A princípio é possível ouvir cerca de 12 tiros. Depois os disparos param e o padre tenta acalmar os fiéis, mas são ouvidos mais alguns tiros. A situação toda dura cerca de 3 minutos.

“Foi um fato ocorrido em uma rua ao lado da Paróquia, no entanto, como o barulho foi intenso, alguns fiéis que estavam participando da celebração se assustaram”, disse Margareth Pereira, coordenadora da pastoral da comunicação da paróquia. “Não houve nenhum incidente na Paróquia, a Celebração Eucarística continuou e quando encerrou, todos os fiéis seguiram para os seus lares na santa paz”, reforça Margareth.