Vídeo: Supermercado pega fogo e clientes e funcionários fogem em pânico

Imagens feitas dentro do supermercado que pegou fogo em Florianópolis, na manhã desta quinta-feira (23), mostram clientes deixando o local logo após o início das primeiras chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h40 e atingiu todo o galpão (assista acima).

Em boletim enviado às 19h30, Corpo de Bombeiros informou que chamas foram apagadas e o trabalho de rescaldo teve início. Uma pessoa foi atendida, sem gravidade, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após inalar fumaça.

A suspeita, segundo a Guarda Municipal, é de que o incêndio tenha iniciado no depósito do estabelecimento. No entanto, os bombeiros informaram que apenas uma perícia poderá confirmar o motivou o início do fogo.

Toda a estrutura do local foi atingida. Conforme o Corpo de Bombeiros, não há risco para as residências e comércios próximos, mas a estrutura atingida poderia colapsar. Cerca de 50 bombeiros auxiliam no combate ao fogo.

A Polícia Militar foi a primeira equipe de segurança a chegar e ajudou a organizar a saída dos carros no estacionamento. Segundo o Subcomandante de Guarda Municipal, Ricardo Souza, explosões foram ouvidas no local