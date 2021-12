Vídeo: Seguranças de uma empresa privada agridem moradores em de rua com cacetetes e armas de choque

-------- Continua depois da Publicidade--------

Seguranças de empresa privada agridem morador de rua com choques elétricos, socos e chutes em Belém do Pará. Uma gravação foi divulgada pelos Jornalistas Livres no Twitter.

As imagens, que seriam do dia 17 de dezembro, foram gravadas na Feira da 25, no bairro de São Brás, e nelas é possível ver homens uniformizados, que seriam de uma empresa de segurança privada, agredindo moradores de rua com chutes, socos e até mesmo com arma de choque elétrico.

Em um dos vídeos, um segurança acorda um morador de rua que dormia na estrutura de uma das barracas da feira com um golpe de cassetete. A vítima tenta pedir calma ao agressor, afirmando que todos ali o conhecem, mas ele arranca seu cobertor e prossegue com as agressões. Na sequência, outros dois seguranças aparecem atrás do morador de rua e o arremessam ao chão, desferindo pontapés e choques elétricos, enquanto o homem gritava de dor.

Em outro vídeo, um morador de rua se queixa de um golpe que já tinha tomado de seguranças quando outros aparecem para agredi-lo. Aos gritos, ele também é espancado com pontapés e choques elétricos.