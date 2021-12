Vídeo: Saiba quem são os amigos mortos ‘metralhados’ e onde ocorreu o tiroteio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um intenso tiroteio ocorrido na última terça-feira (7), na frente de uma empresa onde supostamente era comemorado um aniversário, terminou na morte de quatro amigos, na rua Los Oliques, bairro Certenejas, no município de Cidra, em Porto Rico.

Segundo a mídia internacional,Telemundo Puerto Rico, três vítimas foram identificadas como: Andrés Manuel Bonilla Rivera, 38 anos, Jonathan O’Neill Castrodad, codinome “Onix”, 27 anos e Sebastian Figueroa Chamorro.

Diante dos fatos, o capitão Carlos Alicea, diretor de Investigações Criminais (CIC) de Caguas, disse que os homens vieram para o lado de fora do bar, quando foram atacados por um veículo em movimento.

“Chegou um veículo e eles nem perceberam. Eles foram praticamente pegos de surpresa”. De acordo com relatórios preliminares, dois dos homens assassinados estão vinculados a dois assassinatos recentes, cometidos na mesma cidade e quase 200 cartuchos de balas foram encontrados no local, informaram as autoridades locais.

A polícia também detalhou que Ortíz Castrodad, 25, estava na lista dos mais procurados pelas autoridades da área, por ser suspeito de vários crimes, incluindo o assassinato no último sábado de um jovem em Cidra.

Outra das vítimas tinha ficha criminal por violações das leis sobre armas e drogas, acrescentaram as autoridades locais.

Veja o vídeo: