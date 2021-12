Vídeo registra momento exato em que assaltantes invadem casa no bairro Flores

-------- Continua depois da Publicidade--------

MANAUS – Na manhã desta terça-feira, 28, câmeras de segurança registraram o momento em que assaltantes armados invadiram uma residência no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Durante a ação criminosa, os homens renderam uma família, e roubaram vários objetos de valor.

Nas imagens é possível ver a chegada dos suspeitos em um carro modelo Pálio, de cor azul. Os criminosos aparecem ainda saindo do local e levando vários equipamentos eletrônicos.

No momento do assalto, na casa estavam apenas uma mulher e as filhas de 8 e 14 anos. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. A polícia investiga o caso.

Assista: