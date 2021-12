VÍDEO: o que há de dúvidas tem que ser esclarecido, diz governador sobre Operação Ptolomeu

-------- Continua depois da Publicidade--------

A operação teve início ainda na madrugada desta quinta-feira, 16, simultaneamente na Capital Rio Branco e no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, cerca de 150 policiais federais, com auxílio de 10 auditores da CGU, cumpriram 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

A investigação teria identificado um grupo criminoso, supostamente controlado por empresários e agentes públicos ligados ao Poder Executivo estadual acreano, que atuavam no desvio de recursos públicos. Entre os investigados estaria o empresário Acrinaldo Pontes (o Crio), da Adin Construções.

Além do empresário da construção, o STJ autorizou o afastamento de integrantes do governo acreano: o secretário de Indústria e Tecnologia, Anderson Lima; a chefe de gabinete do governador, Rosângela Gama; chefe do Gabinete Militar, Amarildo Camargo; e um assessor do governo Estado do Acre em Brasília.

O governador Gladson Cameli também teve as residências e os escritórios pessoais e de governo alvos da Polícia Federal. Em nota, o Palácio Rio Branco disse que apoia a investigação e que o governador está à disposição para colaborar no que for necessário.

“Eu sempre defendi e defendo. O que há de dúvidas tem que ser esclarecido e não é o fato de eu ser governador que vou contra qualquer trabalho das instituições”, disse Gladson em entrevista à imprensa local de Cruzeiro do Sul.

Ainda de acordo com a assessoria da polícia federal, o primeiro dia da operação Ptolomeu resultou na apreensão de 1,7 milhão em veículos (6 veículos apreendidos); R$ 600 mil em espécie (entre dólares, euros e reais); 33 relógios e 10 joias de alto valor totalizando mais de um milhão de reais aproximadamente e 139 mil reais, aproximadamente, em celulares apreendidos.

