Vídeo: Mulher rebola ‘até o chão’ em show de funk em cadeia pernambucana

Um funcionário foi demitido e outros três detentos foram transferidos após um show de funk dentro da Cadeia Pública de Goiana, localizada em Pernambuco. O evento foi filmado e contou com um MC e uma mulher rebolando “até o chão”. As informações são do UOL.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o MC canta, enquanto a mulher rebola ao som da música. A dançarina é gravada por detentos locais.

Três detentos foram apontados como responsáveis pela festa e, “por medida de segurança”, foram transferidos e “serão submetidos ao conselho disciplinar”.

De acordo com a Secretaria Estadual Executiva de Ressocialização, o “servidor público envolvido no fato da Cadeia Pública de Goiana foi identificado e afastado” e um processo administrativo foi aberto.

A Secretaria Estadual de Defesa Social “determinou a instauração de inquérito policial e também de investigação na esfera disciplinar para apurar os fatos” na Delegacia de Goiana e Corregedoria Geral.

“Entre as providências, estão sendo identificados todos os servidores da segurança pública escalados desse dia, seja da ativa ou da Guarda Patrimonial. A investigação, além da festa, vai apurar indício de corrupção de menores”, dizia o comunicado da pasta.