VÍDEO: Mulher descobre cartão fidelidade de puteiro e recebe marido com um terçado

Um vídeo passou a circular nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 15, onde uma mulher descobre que o marido tem um cartão fidelidade de um puteiro.

Indignada e tremendo, ela pergunta ao companheiro, que nega ser o dono e beneficiário do “pegue quatro e ganhe uma grátis”, apesar do seu nome constar no cartão.

Irada, a mulher, que não aparece nas imagens pega um terçado e obriga o marido a confessar. Veja o vídeo: