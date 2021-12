Vídeo mostra mulheres brigando em chuva em frente a balada até calcinha rasgar por causa de macho!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais, em especial em grupos de Whatsapp, mostram duas mulheres saindo na porrada em frente à uma balada. Durante a briga, uma chuva dá o clima de briga épica para as beldades. De acordo com informações do Portal do Zacarias, a confusão teria sido na cidade de Porto Velho – RO e o motivo teria sido macho..

Mesmo com a chuva e o chão molhado, elas saíram no tapa e socos pelo mesmo “perna de calça“. De acordo com informações de internautas, as duas estavam disputando o mesmo rapaz, não satisfeitas, uma acabou jogando bebida na cara da outra e a situação saiu do controle.

Além dos tapas na cara, puxões de cabelo e socos, elas começaram a puxar suas roupas íntimas até uma puxar tão forte a calcinha da outra que “estralou” e deixou-a completamente exposta com suas partes íntimas.

A pancadaria só terminou com a chegada de um segurança que ficou incrédulo com o que testemunhava.

VEJA VÍDEO: