Vídeo mostra momento em que homem é executado a tiros em petiscaria de Ji-Paraná

O homicídio aconteceu no início da Madrugada deste domingo, 5 de dezembro em uma petiscaria, na AV. Maringá com T-21, segundo distrito de Ji-Paraná.



A vítima Ezequiel Ambrósio, de 46 anos estava sentado em uma das mesas ingerindo bebida alcoólica, quando dois elementos em uma motocicleta se aproximaram, o garupa desceu e efetuou vários disparos contra a cabeça da vítima.



As imagens de câmeras de segurança mostra a correria no momento do crime e a vítima recebendo os disparos, Ezequiel morreu no local.

Após o crime os assassinos fugiram tomando rumo ignorado. A Perícia Foi acionada para os trabalhos de praxe, em seguida o corpo foi liberado a funerária de plantão.

Veja o momento do crime, vídeo: