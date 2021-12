Vídeo: mexendo no celular, homem se distrai e cai dentro de bueiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Câmera de segurança flagrou queda, na QNM 3, em Ceilândia; tampa do bueiro foi furtada em outubro e não houve reposição.

O homem andava mexendo no celular quando caiu dentro do bueiro aberto.

Um homem caiu dentro de um bueiro que estava sem tampa, na QNM 3, em Ceilândia, no Distrito Federal, enquanto andava mexendo no celular, na noite dessa segunda-feira (6). Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem caminhando distraído, sem perceber o buraco. Ele cai, mas consegue se segurar no asfalto (veja vídeo abaixo).

A tampa do bueiro onde o homem caiu foi furtada em outubro e não houve reposição do equipamento até o momento. Testemunhas relatam que durante a madrugada os roubos têm se intensificado e que isso tem gerando o entupimento da rede de esgoto e acidentes envolvendo veículos e pedestres.

Moradores relatam que os roubos de tampas de bueiros têm se tornado recorrentes em Ceilândia e apenas em novembro, mais de 64 bocas de lobo foram furtadas.

Até a publicação desta matéria, a administração de Ceilândia não se manifestou sobre os furtos frequentes das tampas de bueiro e quais medidas estão sendo adotadas para evitar o crime.

Os moradores podem denunciar a falta de tampas em bueiros para a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF) pelo telefone 115.