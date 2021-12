Vídeo – Jovens “voam” por cima de carro ao colidir frontalmente em Ji-Paraná

-------- Continua depois da Publicidade--------

O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 4 de dezembro, na rua Xapuri, entre T-9 e T-10, bairro São Pedro.

Duas jovens seguiam pela referida via quando ao desviar de uma caminhonete parada, veio a colidir frontalmente contra um veículo VW Gol que vinha no sentido oposto da via.

Com o impacto da batida elas foram arremessadas por cima do carro, caindo brutalmente ao solo.

Jaqueline e Gabriele foram socorridas ao HM com várias lesões pelo corpo.

Veja o vídeo: