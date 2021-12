VÍDEO: jovens retiram corpo de amigo de caixão e colocam em moto para ‘dar último passeio’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Caso aconteceu no Equador e foi autorizado por família de morto, que morreu baleado no fim de semana.

Corpo é retirado de caixão por amigos e colocado em moto.

No Equador, jovens estavam se despedindo de um amigo querido quando tiveram a ideia, no mínimo estranha, de retirar o corpo do caixão para um último passeio de moto.

O vídeo do cadáver passeando de moto viralizou na internet nesses últimos dias e, segundo os amigos dele, todos queriam prestar uma última homenagem ao seu ente querido.

No decorrer da gravação há muitos empurrões e um clima caótico.

Os jovens carregam o corpo e o colocam na moto entre dois amigos.

De acordo com um site local, o homem conhecido como Erick Cadeño morreu após ser baleado por dois indivíduos no fim de semana.

No funeral, a família autorizou a situação toda que acabou sendo alvo de comentários e críticas na internet.

Veja o vídeo.