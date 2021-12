Vídeo: Jovem acaba morrendo após ficar cerca de cinco horas aguardando atendimento em hospital de Tarauacá

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo gravado na manhã desta quarta-feira (29), mostra um jovem agonizando no chão do Hospital Sansão Gomes, em Tarauacá (AC). De acordo com a denúncia, o jovem teria esperado das 7 às 11 da manhã por atendimento, o que agravou seu quadro de saúde, o levando a morte.

É possível observar nas imagens o garoto agonizando no chão da unidade hospitalar com uma tosse que não cessa. Hora após a gravação, ele faleceu na Unidade Hospitalar. O diretor geral do Hospital Sansão Gomes, Francisco Sampaio, negou as denúncias de negligência.

O gestor negou que a espera por atendimento tenha sido das 7 até às 11 horas. Francisco Assis Sampaio explicou que todo o procedimento da chegada até o atendimento durou pouco mais de uma hora.

Em nota de esclarecimento, a direção do hospital informou que o menor deu entrada ao hospital apresentando sintomas de gripe e histórico ativo de tabagismo. Diz ainda que o jovem recebeu atendimento médico, realizou vários exames, entre eles um raio-x do tórax, bem como foi medicado e encaminhado para o setor da observação onde ficou em um leito fazendo uso de oxigênio.

Explicou ainda que por volta das 14h10, prestes a ser encaminhado ao setor de internação, o paciente apresentou piora do quadro clínico e foi levado ao atendimento de urgência, necessitando de intubação. O paciente foi a óbito em virtude de insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão e broncopneumonia.

