Vídeo: Idoso salva criança de ser atropelada por caminhão desgovernado

Imagens de câmeras de segurança da oficina mostram a ação rápida do idoso em retirar a criança, que estava sentada ao lado dele na caçamba de um dos carros atingidos segundos antes de o caminhão desgovernado e sem freio bater e destruir em dois veículos estacionados. (Veja no vídeo abaixo)

De acordo com informações da Polícia Militar, após o motorista estacionar o caminhão, o veículo teria apresentado problemas no freio de mão e começou a descer a rua. Após alguns metros, acertou os dois carros estacionados em uma oficina e um poste. Ninguém ficou ferido.

O empresário Sérgio Aparecido Moreira, dono da oficina auto-elétrica onde aconteceu o acidente, relembrou nesta quarta-feira (1º), com alívio, os momentos de terror que viveu no dia anterior quando ficou frente a frente com uma possível tragédia.

A mãe da garota, a empresária Vanessa Rosseto, que mantém um pequeno comércio na parte térrea da casa que fica ao lado da oficina, lembra que sua única filha estava com ela até momentos antes do acidente.

“Ela [Sarah] estava sentadinha aqui na nossa loja e saiu para ir à oficina como sempre faz. Eu vi o caminhão descendo a rua e num primeiro momento nem percebi que ele estava sem motorista. Quando ouvi o barulhão corri para fora e vi minha filha ainda chorando no colo do Seo Sérgio. Foi um alívio”, relembra Vanessa.

Segundo testemunhas que estavam no local, um dos automóveis, que acabou prensado contra uma parede, ficou totalmente destruído. Um outro veículo, do tipo picape, teve a caçamba destruída. A polícia vai investigar as causas do acidente.