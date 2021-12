VÍDEO: homem teria se passado por marceneiro para roubar e matar idosa

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil procura o suspeito de roubar e matar uma idosa no Guará 2. As informações iniciais dão conta de que ele teria se passado por marceneiro para conseguir entrar na casa da vítima, que tinha 79 anos. O latrocínio ocorreu nesta segunda-feira (6/12) e é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará).

Imagens das câmeras de segurança de casas da região mostram o momento em que o suspeito passava por quadras próximas ao local onde a vítima morava, na QE 30. Confira os registros, gravados às 11h17:

Geralda Cândida Santos do Nascimento morava com as duas netas na casa. As familiares saíram por volta de 8h para trabalhar, e uma delas retornou por volta das 15h, quando encontrou a avó caída ao chão do quarto com sinais de estrangulamento e com um fio de tomada enrolado no pescoço. O Corpo de Bombeiros do DF foi acionado e constataram o óbito.

O homem que aparece nas imagens, segundo as investigações, saiu de casa em casa na quadra batendo nos portões e oferecendo serviços de marceneiro. Uma moradora que preferiu não se identificar contou que o suspeito também passou na residência dela. “Eu achei muito estranho e não abri o portão”, disse. A Polícia Civil pede para que, caso alguém tenha visto o suspeito, ligue para o número 197. O sigilo é garantido.

Fonte: Correio Braziliense