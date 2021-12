VÍDEO: Homem tenta furtar fios do Parque de Exposições e morre com descarga elétrica

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) foi chamado para atender uma ocorrência, no fim da manhã desta quarta-feira, 15, de um homem que teria sofrido uma descarga elétrica, no Parque de Exposições, localizado no Segundo Distrito de Rio Banco.

No local, testemunhas informaram aos paramédicos, que a vítima, em posse de um facão, subiu em um poste e ao tentar cortar o fio foi atingido por uma descarga elétrica e caiu de uma altura de, aproximadamente, cinco metros.



Imagem cedida

O homem não resistiu e morreu antes mesmo da chegada do SAMU, que só pôde atestar o óbito.

Veja o vídeo: