Vídeo: Homem dispara tiros para o alto em show de Tarcísio do Acordeon e João Gomes

-------- Continua depois da Publicidade--------

No último sábado (18), os cantores Tarcísio do Acordeon e João Gomes se apresentaram em Teresina, Piauí, e durante o evento, um homem não identificado sacou uma arma e efetuou alguns disparos para cima. O momento foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Os disparam aconteceram durante a apresentação de Tarcísio. Nas imagens é possível ver o momento que o homem tirou uma arma da cintura e efetua três disparos para o alto.

No Twitter, uma fã se pronunciou sobre o caso: “Queríamos: muita passação e gente bêbada no show do João Gomes. Tivemos: tiros de pistola pro alto”, lamentou. “Ontem teve tiro no show do João Gomes. Como não tem fiscalização em show desses?”, quis saber outro.

Apesar do susto, até a publicação desta matéria não há relatos de feridos. Assista: