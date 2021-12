Vídeo: Homem “avua” enquanto brincava de papagaio no vendaval

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo registrou uma cena muito inusitada, um homem que empinava um papagaio foi suspreendido por um vento forte que o fez decolar para o alto junto com a pipa. O caso aconteceu na cidade de Jaffna, no Sri Lanka.

Nadarasa Manoharan, de 29 anos, estava empinando um papagaio (pipa) feita à mão com amigos quando todos foram pegos de surpresa. O homem chegou a ser erguido a uma altura de 12 metros, o que equivale a um prédio de quatro andares.

O fato aconteceu no último dia 18 de dezembro. “Quando fui arrastado, senti que fosse morrer”, disse ele, se acordo com o “Metro”. “No entanto, decidi não olhar para baixo e continuei segurando a corda o mais forte que pude. Eu só soltei quando minhas mãos ficaram dormentes, mas felizmente então eu estava perto o suficiente da terra para pular. Tive arrepios, foi uma experiência assustadora”, acrescentou Nadarasa.

O homem disse que estava empinando um papagaio com um grupo de pessoas e que tudo estava sob controle até que as condições meteorológicas tornaram-se particularmente adversas, com fortes e inesperados ventos. Os companheiros pareceram soltar a corda e, de repente, Nadarasa foi levado para o alto. Ele sofreu ferimentos leves.

Em um incidente semelhante em dezembro do ano passado, um menino de 12 anos na Indonésia também ficou suspenso no ar depois que uma pipa o ergueu a 9 metros, forçando-o a pular para um lugar seguro.

Em agosto, uma menina de 3 anos passou por apuros ao ser erguida por mais de 30 segundos por uma pipa na cidade de Hsinchu (Taiwan). As imagens do incidente viralizaram nas redes sociais.

Confira o momento que o homem voa pra longe no vendaval: