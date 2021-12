VÍDEO; Funcionário da Bemol é morto a tiros durante assalto em ônibus da linha 444

-------- Continua depois da Publicidade--------

MANAUS – AM | Um homem identificado apenas como “Melquisedeque”, de 20 anos de idade, foi morto no início da noite desta quinta-feira (16), vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), durante um assalto dentro de um ônibus coletivo da linha 444, na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Aeroporto Eduardo Gomes.

De acordo com as informações do motorista de ônibus, três assaltantes entraram dentro do veículo se fingindo de gari, sacaram as armas contras os passageiros e pediram todos os pertences de todos que estavam dentro.



O jovem que tinha um crachá da empresa Bemol, com o nome ‘Melquisedeque’, estaria voltando para casa, após um longo dia de trabalho. Ainda segundo informações, o mesmo não teria reagido contra os criminosos, mas mesmo assim acabou sendo atingido com um tiro de arma de fogo, calibre 12 na cabeça.

Em um vídeo gravado por passageiros, as pessoas pedem a atenção da população para que os parentes dele possam ser encontrados, já que não conseguiram contato com nenhum familiar.

Após a ação, os criminosos fugiram e o ônibus ficou parado, praticamente, na entrada do Aeroporto Eduardo Gomes.

A Polícia Militar (PM), junto com a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados.

A área é bastante conhecida por se tratar de uma área de escape para os criminosos.

Video: