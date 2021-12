Vídeo: Fio de alta tensão se rompe e atinge três pessoas e um ‘doguinho’; Cenas Fortes!

-------- Continua depois da Publicidade--------

A manhã desta terça-feira (21) foi marcada por uma tragédia em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Dois homens e uma mulher morreram vítimas de choque elétrico quando passavam em uma feira da cidade.

As pessoas trafegavam na Rua Câmara Lima, na comunidade Beco da Colônia, quando um fio de alta tensão se rompeu e atingiu as vítimas. Leiza Valéria da Conceição Silva, de 41 anos, o genro dela, o mecânico Jonas Eduardo da Silva, 24 anos, foi tentar ajudar, mas acabou eletrocutado, assim como o entregador de água Nivaldo Batista de Albuquerque, de 65 anos.

Após o rompimento, o fio primeiro bateu no pescoço da mulher, em seguida atingiu as costas do profissional mecânico e depois o pé do autônomo

Segundo testemunhas, um segundo fio chegou a se soltar do mesmo poste, mas caiu em direção ao canal localizado na rua onde o acidente aconteceu. As testemunhas também relataram que havia chovido pouco antes do momento em que as vítimas foram eletrocutadas.

Em nota, a Neoenergia Pernambuco, empresa responsável pela rede elétrica no estado, lamentou o acidente e disse que “está apurando as causas da ocorrência e está auxiliando as autoridades competentes”. Também disse que “se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário às famílias”. A energia da região foi interrompida para a realização dos reparos.

