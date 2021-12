VÍDEO: dupla em moto assalta mulher no mesmo local de abordagem da PM que resultou na morte de adolescente

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dois homens em uma moto assaltaram uma mulher, nesta sexta-feira (17), na mesma área onde ocorreu a abordagem policial que resultou na morte do adolescente Victor Kawan Souza da Silva, de 17 anos, no sábado (11) no Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife. O crime desta sexta foi registrado por câmeras de segurança (veja vídeo acima).

A dupla agiu em uma motocicleta vermelha, mesma cor do veículo em que Victor Kawan e o amigo, Wendel Alves, de 18 anos, estavam no sábado. O assalto ocorreu no mesmo horário em que a equipe da Globo realizava uma reportagem sobre homenagens ao jovem que faleceu.

No vídeo, é possível ver que um dos homens desce da moto e, com um revólver, rouba o celular de uma mulher que está em um terraço. Em seguida, a moto vermelha segue em direção ao Sítio Sapucaia. Em 30 segundos, os dois fogem.

Na quinta-feira (16), a TV Globo conseguiu imagens que mostram Victor Kawan e Wendel em uma moto que também tinha a cor vermelha, igual a que os assaltantes usaram nesta sexta.

Victor e Wendel foram perseguidos às 15h59 por um carro do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Segundos depois, dez tiros foram disparados (veja vídeo abaixo).

Testemunhas disseram que Wendel se escondeu atrás de uma casa. Victor foi para a mata e levou um tiro nas costas. O corpo de Victor teria sido encontrado pelos moradores, que chamaram os policiais, que já tinham deixado o local. A Polícia Civil não divulgou detalhes da investigação, nem informou se o adolescente estava já morto neste mesmo.

A mesma dupla que teria atirado nos jovens – um homem e uma mulher – voltou à comunidade, segundo relatos dos moradores.

Outras imagens mostram o cabo da PM e um morador da localidade carregando o Victor, totalmente sem reação (veja vídeo abaixo). O pai de Wendel foi chamado pelos moradores. O filho dele se apresentou e foi levado para a delegacia. Na unidade policial, o delegado liberou Wendel Alves.

Nesta sexta, a equipe da TV Globo conseguiu imagens que mostram carros da PM passando cerca de meia hora depois que os policiais militares atiraram contra Victor. É possível ver três carros da PM passando pela estrada que vai dar no Sítio Sapucaí a.

O primeiro aparece na imagem 16h28 e os outros dois na sequência. Depois dessa movimentação, as pessoas que estavam no local começam a ir para o sítio para ver o que está acontecendo. Alguns são moradores de Sítio dos Pintos e parentes de Victor Kawan.

Victor ainda foi levado pelos policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, mas “não resistiu aos ferimentos”, segundo a PM. Junto à UPA, o g1 apurou que Victor Kawan já chegou morto à unidade de saúde. Ele foi vítima de um único disparo, que atravessou o corpo de uma costela à outra.

No domingo (12), a Polícia Militar informou, por nota, que houve um “tiroteio” entre os PMs e os jovens, versão que é contestada tanto pela família, quanto por testemunhas.

A corporação anunciou ter apreendido uma arma, que estaria com os rapazes, mas não apresentou foto, nem disse que destino teve esse equipamento. Os dois PMs que participaram da ação foram afastados das operações de rua.

Homenagens

Durante toda a semana houve homenagens ao adolescente que fazia Ensino Médio, era lavador de casso e também trabalhava como chapeiro em uma hamburgueria. A última homenagem foi nesta sexta.

O grafiteiro Asak Júnior fez um mural na porta da casa onde o adolescente morava. É uma forma de manter viva a memória dele e de cobrar uma investigação da Polícia Civil