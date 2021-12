VÍDEO DO ACIDENTE: Piloto que sobreviveu após asas quebrarem afirma: ‘Passei um sustinho’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O piloto do avião agrícola que caiu após as asas quebrarem em uma fazenda na região de Lagoa da Confusão, oeste do Tocantins, enviou mensagem de áudio falando sobre o acidente e que sofreu faturas pelo corpo.

O profissional é morador de Votuporanga, interior de São Paulo, e segue internado e recebendo tratamento em um hospital do Tocantins.

“Rapaz, passei um sustinho aí nesses dias. Fui dar uma alijada no avião e saiu a asa em voo. É um milagre. Só quebrei alguns ossos, o braço, a clavícula, algumas costelas e o joelho”, disse o piloto em um áudio, cuja veracidade foi confirmada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag).Piloto que sobreviveu após asas quebrarem e avião agrícola cair fala sobre acidente.

Acidente

O caso foi registrado no último dia 5 de dezembro. Um vídeo mostra o momento em que a aeronave cai (veja acima). Pessoas que presenciaram a cena saem correndo para ajudar o piloto.

A empresa dona da aeronave de prefixo PT-UZI tem sede em São José do Rio Preto (SP) e confirmou a queda. A empresa também informou que está prestando assistência ao piloto e à família.

O caso é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer).

Segundo Castor Becker Junior, representante do Sindag, o piloto da aeronave viajou a serviço para o Tocantins.

“O piloto faria uma aplicação em uma lavoura de arroz, mas, por conta das condições meteorológicas, não foi possível. Como estava abastecido com água, o piloto decidiu fazer um voo para fazer o lançamento e tudo aconteceu”, explica.

Ainda de acordo com Castor Junior, a aeronave estava com a revisão em dia e não houve falha humana durante o acidente aéreo.

“Não é preciso dizer que o piloto nasceu de novo. Ele é extremamente experiente. Foi feita a Inspeção Anual Mecânica (IAM) na aeronave. Tudo estava dentro da lei. A asa direita se dobrou. O avião voava em uma altitude baixa e caiu em cima de uma lavoura de arroz. Ela é encharcada e macia”, afirma. Fonte: G1