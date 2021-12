Vídeo da confra dos amigos ‘união do Wi-Fi’ viraliza na internet; veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta sexta-feira (24), viralizou nas redes sociais um vídeo onde mostra uma confraternização entre amigos que usam tornozeleira eletrônica. O caso teria acontecido no Rio de Janeiro

Nas imagens, um dos integrantes do grupo ‘união do Wi-Fi’, grava o pé dos demais amigos e cita que o uso do aparelho de monitoramento eletrônico é o estouro.

As imagens viralizaram nas redes sociais e renderam críticas e risadas. Veja o vídeo