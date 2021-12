Vídeo: Crianças são obrigadas a esperar fora do carro enquanto mãe ‘bate bife’ no banco de trás com o namorado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vizinhos denunciaram um fato inusitado e extremamente chocante ocorrido no último fim de semana, quando garantiram que um casal decidiu tirar seus filhos pequenos do carro para poderem fazer sexo dentro do veículo no meio do Parque Pereyra Iraola, localizado na cidade de Gutiérrez, Província de Buenos Aires

Embora o evento tenha ocorrido na manhã de domingo (19), os vídeos do ocorrido só começaram a viralizar hoje. Na filmagem, feita por vizinhos com seus celulares, duas crianças (uma delas muito jovem) podem ser vistas tentando entrar em um carro estacionado.

Nas imagens, uma das crianças, de 5 anos, é vista olhando pela janela enquanto seu irmão mais novo, de 2 anos — que é pequeno demais para enxergar pelo vidro, — brinca com a maçaneta da porta.

Os gritos alarmantes das crianças, de cinco e dois anos, teriam sido ouvidos por caminhantes no Parque Pereyra Iraola. Testemunhas disseram que viram as crianças esperando do lado de fora do carro antes de perceber o que estava acontecendo. A polícia então chegou ao local e prendeu o casal. Segundo relatos, o homem não era o pai das crianças. A mãe, de 28 anos, teria o conhecido poucos dias antes do incidente.

Mas a procuradora Gabriela Mateo disse que o homem não estava isento de responsabilidades e continuou acusado de “abandono” junto com a mãe das crianças. Mateo disse que a dupla também pode enfrentar outras acusações, como “corrupção de menores” e até mesmo abuso sexual.

O promotor disse que ambas as crianças foram colocadas sob cuidados para proteger sua “integridade física e mental”.

Ela disse que os dois estão bem de saúde.