Vídeo: cachorros de rua aproveitam ar-condicionado de loja em GO

Cinco cães dormiam em tapete de loja enquanto os funcionários trabalhavam. Eles já são conhecidos por ficar no local.

Os animais se refrescaram no ar-condicionado da loja na tarde da última terça-feira (7).

Cinco cachorros de rua foram flagrados refrescando-se no ar-condicionado de uma loja do bairro Jardim Oriente, em Valparaíso de Goiás (GO), Entorno do Distrito Federal. O registro dos cães dormindo no tapete da loja foi feito por funcionários do local na última terça-feira (7). Confira vídeo:

De acordo com Karlinda Fraga, que registrou o momento nas redes sociais, os animais estavam relaxados e não pareciam incomodar ninguém. “Foi um momento de paz e tranquilidade. As pessoas riam e registravam com vídeos e fotos”, afirma a mulher. Ela agradeceu à equipe por cuidar dos cães de rua.

Os funcionários informaram a Karlinda que a visita dos cachorros é comum na loja, e que os lojistas da região alimentam e dão água aos animais. O gerente da loja explicou que futuramente vão instalar comedouro e bebedouro para os bichos. “Espero que a atitude ajude a incentivar as pessoas a adotar esses ‘serumaninhos’ tão indefesos”, declarou Karlinda.



Os cães de rua são alimentados pelos lojistas e costumam visitar o local